Magazine Os donos do palco: programas de auditório e talk shows ajudaram a moldar a TV brasileira Em suas diferentes áreas de atuação, homens e mulheres tornaram-se familiares a diferentes gerações que acompanharam os 70 anos da história da TV no Brasil

Roda, roda e avisa! Um minuto pro comercial! E o Chacrinha continuava balançando a pança. E buzinando a moça e comandando a massa. E continuava dando as ordens no terreiro, com sua indumentária tropicalista, sua voz anasalada herdada do rádio, sua impiedade ao gongar calouros e a jogar postas de bacalhau e imensas mandiocas em cima da plateia. Uma anarquia por...