Magazine Os becos da cidade de Goiás são inspirações na produção da artista Marly Mendanha

Os becos da cidade de Goiás, igrejas, casarios e cenas do cotidiano, como lavadeiras do Rio Vermelho, são inspirações na produção da artista Marly Mendanha Bavani, 57 anos. “Desde o princípio, a antiga capital foi minha fonte de inspiração. A gente continua se descobrindo até hoje. O registro que faço é bem natural e prazeroso, seja do trabalho do povo ou das paisagen...