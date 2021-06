Magazine 'Os Amantes' de Jaloo e duo Strobo destaca a força do pop brasileiro com referências a MPB Viagem apaixonada ao interior do Pará, disco lançado nas plataformas digitais, trata-se de um projeto paralelo dos artistas

Os amores apaixonados, o desejo do outro e os sentimentos do corpo pautam as canções embutidas no projeto Os Amantes, recente parceria entre o cantor Jaloo e o duo Strobo, ambos do Pará. Com um disco lançado nas plataformas digitais, trata-se de um projeto paralelo dos artistas que une, numa tacada só, diversos gêneros da música brasileira com o pop já revisto em...