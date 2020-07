Magazine Os 40 anos do fim

Em 18 de julho de 1980, funcionários do governo federal entraram nas sedes da TV Tupi em São Paulo e no Rio de Janeiro para tirar a primeira emissora do Brasil e da América Latina do ar. Sua concessão não foi renovada pelo governo militar de João Figueiredo. Naquele dia, também eram interrompidas as atividades de mais cinco emissoras ligadas à Tupi: TV Itacolomi, de Belo ...