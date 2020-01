Magazine Os 100 anos do poeta maior Centenário de nascimento de João Cabral de Melo Neto mobiliza novas edições de sua obra completa neste ano

O poeta João Cabral de Melo Neto pertencia a uma família ilustre: seu irmão é o historiador Evaldo Cabral de Melo, além de ter sido primo do poeta Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freyre. E, como os demais, João Cabral construiu uma carreira singular, tornando-se um dos principais poetas da língua portuguesa do século 20, da mesma grandeza de Pessoa e Dr...