Magazine Orquestras de diversos municípios se reúnem em Goiânia para apresentação especial neste domingo (17) Essa é primeira reunião da Rede de Orquestras, inciativa do maestro Eliseu Ferreira que busca descentralizar o acesso à educação artística

Goiânia recebe no próximo domingo (17) o I Encontro de Núcleos da Rede de Orquestras Jovens de Goiás, às 11h, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). O evento é a união de mais de 300 músicos, entre alunos e professores, integrantes de orquestras de diversos municípios de Goiás. A Rede de Orquestras Jovens foi idealizada pelo maestr...