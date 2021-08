Magazine Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e maestro Cláudio Cruz apresentam obras de Beethoven e Mozart O evento será realizado em formato híbrido no teatro Sesi na terça-feira, às 20h

Em comemoração aos 250 anos do aniversário de Beethoven, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) realiza, nesta terça-feira (31), no Teatro Sesi, um espetáculo com o maestro convidado Cláudio Cruz, um dos principais nomes da música de concerto. O evento será realizado em formato híbrido, portanto o público poderá acompanhar presencialmente ou pelo YouTube w...