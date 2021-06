Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia realiza concerto musical na tarde deste domingo (6) O evento que contou com a participação de 50 músicos foi regido pelo maestro Eliseu Ferreira

A Orquestra Sinfônica de Goiânia realizou na tarde deste domingo (6) um concerto musical na Praça da T-23, no Setor Bueno. O evento que contou com a participação de 50 músicos foi regido pelo maestro Eliseu Ferreira e transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. Algumas pessoas acompanharam a apresentação no local. Pelas redes sociais, vários internautas elogia...