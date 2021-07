Magazine Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta espetáculo on-line nesta terça-feira (27) O concerto Piano e Clarinetas contará com nomes como Willame Belfort, Pedro Alliprandini e Vanderlei Alves

Será realizado na terça-feira (27), no Teatro Goiânia, o concerto Piano e Clarinetas, da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Com música de câmara variada, o espetáculo, em formato on-line, ficará por conta do pianista convidado, Willame Belfort, e dos clarinetistas Pedro Alliprandini e Vanderlei Alves. A apresentação terá início às 20h com transmissão ao vivo pelo Y...