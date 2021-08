Magazine Orquestra Sinfônica Brasileira apresenta concerto da Série Clássica nesta quinta-feira (26) Com regência da maestrina Mariana Menezes, a exibição será pelo Youtube e Facebook, às 20h

Será apresentado nesta quinta-feira (26), às 20h, o terceiro concerto da Série Clássica Brasileira, da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). Com regência da maestrina Mariana Menezes, a exibição, ainda sem a presença de público, será no canal oficial do Youtube e também no Facebook. No programa, estão obras de Jocy de Oliveira, Dmitri Shostakovich e Wolfgang Amadeu...