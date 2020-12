“Existe um buraco no coração de Goiás.” As palavras escritas pelo maestro Neil Thomson nas redes sociais vão ao encontro da atual situação dos 50 músicos que integravam a Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). Desde setembro os artistas foram exonerados após o governo do Estado divulgar a reestruturação na forma de contratação do quadro de músicos e anunciar um edital de chamamento público para contratação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC). Em 2020, a Filarmônica completa 40 anos.

Com previsão de abertura do edital até o final deste mês para a gestão da Escola de Artes Basileu França, os músicos “devem ser recontratados em março de 2021, quando for divulgada a empresa vencedora”, de acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira. “A Procuradoria já revisou o projeto, que agora está em sua fase final de análise. O edital deve ser lançado nas próximas semanas”, garante.

Enquanto aguardam a contratação, muitos dos artistas que trabalham há anos na Filarmônica de Goiás e outros Estados, ficam sem a única ou a principal renda mensal. No domingo, diversos músicos foram para a Praça Cívica, no Centro, em protesto a favor da recontratação do corpo sinfônico. Os artistas, que concederam entrevista ao POPULAR sob a condição de anonimato, explicam que não houve diálogo com os profissionais atuantes.

“Eu estou na Orquestra há mais de cinco anos, desde que cheguei a forma de contrato já era essa. Ora, se o contrato era ilegal e o contratante era o próprio governo, porque eles não resolveram essa questão antes?”, indaga um dos músicos exonerados. De acordo com o profissional, a Filarmônica figura entre os maiores corpos musicais brasileiros, mas tem sido esquecida pelo Estado. “Se estas pessoas tivessem a real noção da importância que a orquestra possui de elevar o nome do Estado internacionalmente, eles jamais tratariam a OFG do jeito que está sendo tratada há anos”, protesta.

Desde agosto a Orquestra saiu da tutela da Secretaria do Estado da Cultura (Secult Goiás) e passou a ser administrada pela Agência Goiás Turismo, junto com a sede da OFG, o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ao POPULAR, o órgão explica em nota que recebeu a orquestra já na transição dos contratos, com eles sendo rescindidos por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que indeferiu o pedido de prorrogação, por infringir a Constituição Federal. “O processo para a contratação de uma Organização Social (OS) para gerir a Orquestra Filarmônica de Goiás foi iniciado em agosto pela Sedi, mas esse tipo de contrato tem regras legais morosas”, informa.

O processo de abertura de edital para contratação de OS para gerir o Itego em Artes Basileu França, ao qual a OFG está vinculada, faz parte do projeto Escola do Futuro, da Sedi. Para Marcio Cesar Pereira, a reestruturação garante a possibilidade de imersão dos profissionais da própria orquestra poderem atuar no Basileu França nas áreas de formação e profissionalização. “É um estímulo para os próprios alunos do Basileu, que poderão alçar voos dentro de uma orquestra, entendendo que cultura é essencial para os goianos”, argumenta.

Democratização

Enquanto aguardam a contratação da OS, muitos artistas de outros Estados que vieram parar em Goiás por conta do trabalho na Filarmônica, já começam a pensar alternativas para a crise. No corpo musical desde 2013, o violinista Adriano Vargas está em processo de retorno temporário para Curitiba (PR). “Uma das coisas mais bonitas que tenho observado no decorrer desses anos residindo em Goiânia e sendo músico da Filarmônica é o orgulho que o nosso público carrega e expressa de ter suas orquestras, por saber que Goiás tem relevância musical em todo o País, não apenas por sua música sertaneja, mas também na música sinfônica, por meio da sua Filarmônica”, destaca.

Em nota aberta, o maestro Neil Thomson, que tocava o corpo sinfônico desde 2014, ressaltou a importância do trabalho de continuidade da orquestra para a cultura de Goiás. Também reiterou a necessidade de democratizar a música clássica para a população. “A música clássica é frequentemente caracterizada como elitista, mas a minha opinião é que as coisas só são elitistas quando as pessoas não têm acesso a elas. Há sete anos o público aqui tem acesso aos mais extraordinários repertórios e artistas”, ressalta.