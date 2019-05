Magazine Orquestra Jovem Arte Viva se apresenta no Teatro Goiânia

A Orquestra Jovem Arte Viva se apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, sob regência do maestro Dário Santos. O repertório tem peças de Bach, E. Grieg, Lorenzo Fernandes, Gilberto Gil e Vital Farias. A apresentação tem participação das turmas de Iniciação Musical do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter. Entrada franca. Av. Tocantins, com Rua 23...