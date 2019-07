Magazine Orquestra Filarmônica de Goiás participa de Festival de Campos do Jordão, na Casa São Paulo A OFG participa do maior evento de música clássica do Brasil desde 2014, sob a batuta do maestro britânico Neil Thomson

Resistência é a melhor palavra para definir o momento atual da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). O grupo encerra na manhã deste domingo, às 11 horas, a participação no tradicional Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, com concerto na Sala São Paulo, na capital paulista. A OFG participa do maior evento de música clássica do Brasil desde 2014, sob ...