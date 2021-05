Magazine Orquestra Filarmônica de Goiás ocupa Centro Cultural Oscar Niemeyer em projeto da TV Anhanguera Corpo sinfônico gravou concertos especiais que serão transmitido em plataformas da emissora, na programação normal e canais digitais

O Palácio Belkiss Spenzieri, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), é o palco do projeto Leve a Vida, da TV Anhanguera, que apresenta concertos especiais fechados ao público da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG). No último final de semana, os músicos, sob regência do maestro Neil Thomson, gravaram os programas, que serão transmitidos nas plataformas da e...