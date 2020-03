A Orquestra Filarmônica de Goiás disponibilizou na internet alguns concertos de seu repertório para serem conferidos durante quarentena do novo coronavírus. Há apresentações com nomes como Alice Zawadzki, concertos para piano de Rachmaninov e show no Palácio Itamaraty. Os vídeos estão disponíveis gratuitamente no canal do Youtube.

A iniciativa tem a intenção de promover o acesso ao conteúdo educativo, visando também a continuidade do trabalho da Orquestra Filarmônica. Além dos vídeos no YouTube da Filarmônica, os músicos da Orquestra junto com o maestro Neil Thomson prepararam pequenas séries on-line que envolvem entrevistas e atividades educacionais.

Confira a lista de conteúdos da Orquestra Filarmônica de Goiás e onde acessá-los:

• Apresentação da ópera Carmen pela Orquestra Filarmônica de Goiás

https://www.youtube.com/watch?v=yFgQlqPTMvc

• Concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás com Alice Zawadski no Bolshoi Pub

https://www.youtube.com/watch?v=RS_ztizl2mM&t=511s

• Concerto para Piano e Orquestra n.1 de Rachmaninov - Performance da Orquestra Filarmônica de Goiás na Sala São Paulo

https://www.youtube.com/watch?v=SPpSLtK5olo&t=370s

• Orquestra Filarmônica no Palácio Itamaraty

https://www.youtube.com/watch?v=8N1wnwvi-kY&t=2s