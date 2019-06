Magazine Orquestra fazem concerto junino no Teatro Sesi

As Orquestras Mozart A e B e Banda Sinfônica Jovem do Estado de Goiás apresentam o show Junino Sinfônico, às 20 horas, no Teatro Sesi. No repertório, grandes clássicos da junina que marcaram histórias. A apresentação será conduzida pelos maestros Érick Félix, Gustavo Aprígio e Jonathas Silva e coordenada por Eliel Ferreira. Entrada franca, mas é preciso retirar ingre...