Orquestra e o Coro Sinfônico de Goiânia apresentam ópera de produção totalmente goiana

A Orquestra (foto) e o Coro Sinfônicos de Goiânia apresentam nestas terça e quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia, A Décima Quarta Estação, ópera de produção totalmente goiana. A apresentação do concerto marca a abertura das comemorações do aniversário de 86 anos de Goiânia, celebrado no dia 24 de outubro. A ópera é baseada em fatos reais, que aconteceram no i...