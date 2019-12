Magazine Origem asiática

De origem asiática, existem mais de 2 mil variedades de ameixas com diversidade de tamanho, cor e doçura dos frutos, mas todas elas são benéficas para a saúde. O consumo pode ser da ameixa crua, cozida, em conserva ou secas e com maior ou menor quantidade de açúcar. A quantidade indicada de consumo é de uma a duas ameixas frescas por dia, se for de tamanho grande. Se ...