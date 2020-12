Magazine Orientador rejeitou trabalho de conclusão de graduação

A análise da relação entre a estrutura social mais ampla e a subjetividade mais íntima de cada ser humano é uma das maiores contribuições intelectuais do psiquiatra Frantz Fanon. “De um lado, a política de dominação tem implicações inclusive no afeto, no desejo, há uma dimensão social do sofrimento psíquico. E, por outro lado, também há uma dimensão afetiva da política”, ...