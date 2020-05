Magazine Orgulho verde MeuQuintal

Um dos primeiros compromissos do dia da aposentada Carmem Célia Machado Lettry, de 64 anos, é cuidar do seu jardim no condomínio de chácaras onde ela mora em Aragoiânia, a 40 quilômetros de Goiânia. A paixão pelo verde ela herdou da família. “Minha mãe sempre gostou muito de plantar. Por sorte eu moro em frente a uma floricultura e eles descartam plantas quase todos os ...