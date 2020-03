Magazine Orgulho de José

O jardim vistoso e as flores coloridas são motivos de orgulho do casal de aposentados José Cherobino (foto), de 86 anos, e Maria do Carmo Resende, 65. Eles se unem para manter o espaço sempre aconchegante na casa onde moram na Cidade Jardim, em Goiânia. Seu José, assinante do POPULAR há décadas, é o mais entusiasmado com o lugar que era um grande pomar antes de ganhar...