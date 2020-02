Magazine Organizado por mulheres, 'Bloco Nãe é Não' é movido pela conscientização sobre a cultura do assédio

Organizado por mulheres e movido pela vontade de conscientizar a população sobre a cultura do assédio, o Bloco Não é Não nasceu em 2017, na cidade de Goiás. A ideia de duas amigas psicólogas, ativistas dos direitos de defesa da mulher, da criança e do adolescente, foi tão bem recebida que, após um hiato em 2018, a agremiação ganhou as Ruas de Goiânia, em 2019. Mesmo sob o c...