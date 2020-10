Magazine Ordem e concreto Em comemoração aos 50 anos, Museu de Arte de Goiânia faz mostra on-line de plantas, desenhos, fotos e documentos de Attilio Corrêa Lima

Dos 87 anos de Goiânia que serão comemorados no sábado, 50 foram registrados, catalogados e apresentados artisticamente pelo Museu de Arte de Goiânia (MAG). O espaço comemora neste mês cinco décadas de história, que caminha lado a lado com as transformações de arte da capital. Em celebração, o museu lança a exposição virtual Goiânia, 87 Anos, disponível em seu...