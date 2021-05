Magazine Oprah Winfrey afirma ter sido estuprada por primo dos 9 aos 12 anos A apresentadora também destacou a importância da escola e dos professores durante o período em que foi abusada

Na série The Me You Can’t See, da Apple TV+, a apresentadora Oprah Winfrey, 67, relembrou os abusos sexuais que sofreu durante a infância. “Aos 9, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro. Certamente não estava ciente da palavra.”Chorando, ela completou: “Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham ...