Professora da PUC Goiás e coordenadora de uma equipe de pesquisadores que busca avaliar traços de personalidade, perfil sociodemográfico, condições do isolamento social e nível de sofrimento psicológico das pessoas em função da pandemia do novo coronavírus, a psicóloga Daniela Zannini acredita que o atual momento oferece boa oportunidade para reavaliarmos nossas relações, prioridades, lugar no mundo e responsabilidades sociais. Além da PUC Goiás, a pesquisa reúne cientistas da Universidade de São Francisco (Estados Unidos), de Brasília (UnB), do Porto (Portugal), de New Brunswick (Canadá) e uma pesquisadora da Espanha.

“A pandemia nos ensina que estamos mais relacionados uns com os outros do que imaginávamos. Que nossa existência afeta a dos demais e, portanto, existe uma parcela da minha vida que é coletiva, inter-relacionada e nesse sentido não posso me esquivar da responsabilidade social que pressupõe o meu existir”, explica. Em contrapartida, o isolamento social nos distanciou fisicamente de grupos sociais mais amplos e relações casuais e nos fez retornar ao convívio intenso com a família nuclear, com todos os desafios que isso pressupõe.

“Com certeza, ambas experiências podem ser ricas para repensarmos a vida que levávamos, nossas prioridades e as escolhas que fizemos. Contudo, resta saber se as pessoas vão querer fazer essa reflexão ou simplesmente tentarão voltar para o estado anterior à pandemia. Talvez essa capacidade de aprendizado e adaptação seja a chave para superar o sofrimento e os desafios do mundo e relações posteriores”, ensina. Para a pesquisadora, parte da tentativa que algumas pessoas fazem de querer voltar a uma vida do passado vem do desejo de negar a existência real do problema.

Conviver tão próximo com um problema que veio do interior da China, segundo o biólogo e pesquisador Átila Iamarino, doutor em microbiologia, nos obriga a renovar laços. “Eu preciso saber se meus vizinhos estão bem porque, se eles estiverem com Covid-19 ou se acontecer alguma coisa, eu estou no mesmo prédio”, exemplificou ao programa Roda Vida, da TV Cultura, no dia 30. A descoberta de uma nova maneira de trabalhar, remotamente, também foi pontuada na entrevista. Para ele, trabalhar em casa pode num futuro muito próximo apagar a fronteira entre trabalho e vida doméstica.