Magazine Operador de câmera do Faustão por sete anos, Gaúcho morre vítima da Covid-19 Ivalino Raimundo da Silva tinha 81 anos e teve paradas cardíacas

O operador de câmera Ivalino Raimundo da Silva, mais conhecido como Gaúcho, que trabalhou no Domingão do Faustão (Globo) por sete anos, morreu no dia 28 de dezembro, aos 81 anos, por complicações da Covid-19. Segundo a sua família, ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Ele deixa mulher, quatro filhos, quatro netos e um bisneto. "Ele vinha sofrendo de...