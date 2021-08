A plataforma OnlyFans anunciou nesta quinta-feira, 19, que vai proibir a publicação de conteúdos sexualmente explícitos a partir de 1º de outubro deste ano. O site se tornou popular entre o público adulto voltado para pornografia.

Segundo comunicado publicado pela Variety, o OnlyFans informou que tem trabalhado no desenvolvimento de uma nova diretriz de conteúdo para se adequar aos parceiros bancários e provedores de pagamentos. Atualmente o site possue uma base de mais de 130 milhões de usuários em todo mundo

Famosos no Onlyfans

Diversas celebridades anunciaram a criação de contas na plataforma popular pelo conteúdo sexual, entre elas, listam: Rita Cadillac, 66, fez o anúncio com uma foto dela usando apenas uma lingerie rosa (e puxando a alça do sutiã). "Boa noite meus amores, agora vocês podem me acompanhar lá no OnlyFans com conteúdos exclusivos para os assinantes", afirmou. "Te espero lá!"

Michael B. Jordan, de 33 anos, anunciou que vai criar um perfil no OnlyFans. O site, pelo qual é possível cobrar para que os fãs tenham acesso aos que você publica, ficou conhecido principalmente pelo conteúdo adulto e tem recebido a adesão de alguns famosos mais desinibidos. O ator, que recentemente foi escolhido o homem mais sexy do mundo pela revista People, contou durante participação no programa americano Jimmy Kimmel Live soltou a informação casualmente enquanto contava como a quarentena mudou sua vida.

Ainda constam perfis de Anitta, Bella Thome, Cardi B, TInga, Aaron Carter, Chris Brown, Raissa Barbosa, Mulher Melão, Mia Khalifa, MC Mirella, Angélica Martins e outros.