Magazine 'Only Murders in the Building' é palco para Steve Martin Série tem o antigo parceiro Martin Short e a estrela pop Selena Gomez

Um homicídio acontece em um prédio residencial de Nova York. Um grupo de moradores, sem ter mais o que fazer, resolve investigar o crime por conta própria, e acaba se metendo em confusão. A premissa de Um Misterioso Assassinato em Manhattan, filme de Woody Allen de 1993, é revista e ampliada na minissérie cômica Only Murders in the Building. O humor sutil, a ...