Magazine One Punch Man chega aos consoles em jogo de luta de 3 contra 3 A Hero Nobody Knows foi anunciado pela Bandai Namco nesta terça-feira (25) para PS4, Xbox One e PC

Enquanto a nova temporada de One Punch Man não chega, os fãs podem ao menos contar com a boa notícia do lançamento de um jogo de luta baseado na amada franquia de mangá e anime. One Punch Man: A Hero Nobody Knows foi anunciado pela Bandai Namco nesta terça-feira (25) para PS4, Xbox One e PC, mas ainda não conta com uma data de lançamento. O traile...