Onde assistir

Confira onde encontrar os títulos que disputam as estatuetas das principais categorias na premiação mais cobiçada de Hollywood:

O Irlandês - NetflixTrabalho mais recente do cineasta Martin Scorsese, é uma produção original da Netflix e pode ser assistido no serviço de streaming. Estrelado por nomes de peso, como Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel, o filme venceu a categoria Melhor Elenco do Critics’ Choice Awards 2020. Concorre nas categorias: Melhor Filme, Direção, Ator ...