Magazine Omissão

No caso de Henry, a mãe foi avisada pela babá que o menino sofria agressões do padrasto. No entanto, ela não se afastou do namorado e omitiu a situação de violência no depoimento à polícia. Especialistas acreditam que esse tipo de comportamento acontece principalmente pela dependência financeira. “É comum o agressor ser o provedor econômico da casa. Em tais casos, a famíl...