Olivia de Havilland: uma atriz centenária E o Vento Levou, de 1940, a tornou mundialmente conhecida

Olivia de Havilland completaria 105 anos nesta quinta-feira, mas morreu em 26 de julho de 2020, as 104. O primeiro filme do qual participou com Sonho de uma Noite de Verão, então com 19 anos. Mas certamente foi com o épico ...E o Vento Levou, de 1940, que a tornou mundialmente conhecida. O longa, aliás, lhe trouxe um certo desconforto, pois os diretores só lhe...