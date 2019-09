Magazine Olhares de mestre

A força popular e religiosa traçam o panorama da programação de amanhã do 9º Festcine Goiânia. Com uma homenagem ao cineasta Ângelo Lima, serão lançados os documentários Sagrado e Congo É Terno em sessões especiais no Cine Ouro. A proposta é fazer uma imersão ao cinema do diretor pernambucano, que desde 1960 vive em Goiânia e realiza diversas produções audiovisuais relaciona...