Magazine Olhar de Narciso

Descoberto recentemente por importantes instituições de arte, a exemplo do Museu de Arte Moderna (MoMa), de Nova York, e no Maisonnette Cartier, em Paris, o trabalho de Alair Gomes explora o nu e as linhas do corpo. “O fotógrafo tinha um dom extraordinário para revelar detalhes marcantes no mundo caótico ao seu redor”, conta Duda Paiva, diretor do espetáculo Sonatina...