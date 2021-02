Magazine Olha ele de novo Novo Frankenstein foge do cinema feijão com arroz; contudo não chega a causar fascínio

O que mais um filme inspirado em Frankenstein pode trazer de novo (ou de diferente) à longa lista de versões cinematográficas do romance de Mary Shelley? A trama e as imagens fortes desse Prometeu moderno surgiram na forma literária em 1818 e vêm, com altos e baixos, assombrando o cinema pelo menos desde 1910.O Mistério de Frankenstein, produção grega de 202...