Magazine Oleg: Quadrinista conta histórias de pecinha em pecinha, como no jogo do Lego O leitor tem de montar o Lego do ego de Oleg em capítulos um tanto quanto desconexos

No ano em que muitos tiveram de aprender a trabalhar em casa, os quadrinistas saíram com vantagem. Seus ateliês geralmente são um quarto, um porão ou um sótão onde eles brigam com a prancheta, os prazos, a criação e a solidão. Mesmo que pudessem nos dar aulas sobre o home office, foi por acaso que três quadrinhos de destaque sobre a vida de um quadrinista saíram...