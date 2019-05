Magazine Oitava e última temporada de GoT foi alvo de críticas de fãs; relembre as principais polêmicas

A oitava temporada de Game of Thrones não passou ilesa de críticas pelos fãs. A batalha contra o Rei da Noite e o seu exército de mortos irritou os telespectadores com cenas escuras, esfumaçadas e granuladas. Sem contar alguns deslizes, como o “caso Starbucks“, em que um copo de café havia sido deixado em cena no quarto episódio. Já no penúltimo, no encontro final entr...