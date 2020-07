Magazine Oficina passa por dificuldades financeiras

O investimento de tempo de José Celso Martinez Corrêa no livro que está escrevendo vem oportuno, longe dos palcos. Em São Paulo, não há previsão de reabertura de teatros e espaços culturais, embora o plano do governo do Estado considere o dia 27 de julho. Segundo apuração da reportagem, a prefeitura deve emitir os primeiros protocolos ainda neste mês, para então aguard...