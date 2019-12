Magazine Odisseia de outono: Frozen 2 chega ao cinema Em Frozen 2, a rainha gelada Elsa precisa passar pelos quatro elementos da natureza para descobrir as origens de seus poderes

É por meio da sensatez da rainha Elsa que o público descobre que Frozen: Uma Aventura Congelante (2015) é um inusitado conto de fadas do universo Disney. “Você não pode se casar com um homem que acabou de conhecer”, indaga a protagonista para a irmã mais nova, Anna, logo no início da aventura. O filme, que se tornou a animação mais vista naquele ano, faturando...