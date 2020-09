Magazine Obras do artista Dalton Paula integram acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York Dalton nasceu em Brasília, mas mora em Goiânia desde 1990

No início do ano, quando a pandemia de coronavírus fechou galerias de arte e museus em todo mundo, o artista visual Dalton Paula, 37, se isolou durante três meses em um ateliê em Nova York, nos Estados Unidos. Em processo pessoal de imersão artística, criou as obras para a exposição intitulada Kidnapper of Soul (Sequestrador de Almas, em tradução livre), da g...