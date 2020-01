Magazine Obras de Marco Ribeiro estão expostas na Plus Galeria

Vinte e uma obras do artista plástico Marco Ribeiro estão expostas até 29 de fevereiro no espaço físico da Plus Galeria, que em 2020 está comemorando dez anos de funcionamento. A exposição Memória Forma Tempo reúne 21 obras do artista plástico Marco Ribeiro, baiano de Guanambi, radicado há 19 anos em Fortaleza. O trabalho é resultado de um diálogo permanente com a geome...