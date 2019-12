Magazine Obras de frei Confaloni vão fazer parte da próxima novela das sete da Rede Globo

Obras de frei Nazareno Confaloni (1917-1977), um dos pioneiros da arte moderna em Goiás, devem fazer parte da próxima novela das sete da Rede Globo, Salve-se Quem Puder, de Daniel Ortiz, e que tem estreia prevista para o início de 2020, substituindo Bom Sucesso. Alguns trabalhos do italiano farão parte do cenário da Embaixada do Brasil em Cancún. A curadoria do folheti...