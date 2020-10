Magazine Obras de Amaury Menezes e Elder Rocha Lima ganham exposição na cidade de Goiás Mostras “Lições ao Tempo” estará aberta para visitação no espaço do Instituto Biapó em novembro

Duas exposições individuais simultâneas com obras dos artistas Amaury Menezes e Elder Rocha Lima serão abertas para visitação a partir de 5 de novembro (veja serviço abaixo), com lançamento virtual para o próximo dia 27 de outubro, no Instituto Biapó, na cidade de Goiás. Juntas, as mostras compreendem uma exposição-homenagem, intitulada “Lições ao Tempo”, com exemplares r...