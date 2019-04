Magazine Obra de Edgar Allan Poe é mote de “William Wilson”

A Cia Teatral Oops!.. apresenta neste domingo, às 19 horas, a peça William Wilson, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. O espetáculo é baseado na obra do escritor norte-americano Edgar Allan Poe e conta a história de um jovem rico que encontra, logo no primeiro dia de aula, um colega com o mesmo nome que o seu. No princípio, William e seu homônimo são apenas colegas de ...