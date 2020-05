Magazine Objetos afetivos que representam a cultura do Estado estão presentes na decoração dos lares goianos Objetos antigos de família deixados por avós ou bisavós, ou simplesmente adquiridos ao longo da vida, contam a história da casa e de quem vive nela

Um passeio pela sala da casa do biomédico Marcos Antônio Ferreira, 49 anos, diz muita coisa sobre sua origem antes mesmo do primeiro dedo de prosa. Uma viola caipira logo de cara chama atenção, assim como uma manivela de um antigo descaroçador de algodão, herança de família, que atrai ainda mais olhares à decoração. Os objetos interagem com os móveis, porta-retratos...