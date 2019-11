Magazine O uso constante de ar-condicionado pode afetar pele, cabelo e unhas de maneira negativa “Para diminuir a temperatura do ambiente, o ar-condicionado suga o ar e retira a umidade, o que favorece o ressecamento”, explica a dermatologista Maria Lígia Mendonça

Além das vias respiratórios, o ar-condicionado quando mal utilizado coloca em risco a beleza de quem exagera no uso. Pele, cabelo e unhas sofrem com o efeito do ar gelado e seco. “Para diminuir a temperatura do ambiente, o ar-condicionado suga o ar e retira a umidade, o que favorece o ressecamento”, explica a dermatologista Maria Lígia Mendonça. A pele de quem fica ex...