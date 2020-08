Magazine O “uai” que eu levo

“Goiano que é goiano fala uai antes ou depois de perguntar alguma coisa. Não é, uai?”, brinca a produtora de cinema Camila Duarte, 28, que tatuou no pulso um dos maiores ícones do sotaque goiano. Nascida na cidade de Goiás, a profissional mandou registrar nas costas as palavras: Vila Boa de Goiás. “Eu gosto muito de grafismos, tipografias, letras. Tenho várias frases qu...