Magazine O terceiro homem Ofuscado por outros gênios, Rafael Sanzio, o renascentista que morreu há 500 anos, teve vida intensa e fim precoce

O que eram as cidades italianas no início do século 16? Verdadeiros celeiros de gênios, que redesenharam as formas não só da arte, mas do mundo a partir dali. Em Florença, Roma, Veneza, Gênova, ateliês davam vazão a uma criatividade que parecia ter sido represada por séculos de obscurantismo, por um longo período em que essas expressões eram rigidamente controladas,...