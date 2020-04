Se não podemos ir ao teatro, podemos assistir aos espetáculos em casa. O teatro vem até nós pela internet. Longe dos palcos, artistas se organizam e compartilham suas produções com a plateia que está em isolamento social. Redes sociais, sites e serviços de streaming disponibilizam peças e musicais em suas plataformas. Grandes espetáculos estão à espera de público. Confira alguns deles.

Cócegas

A peça teatral das atrizes Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé é de grande sucesso não apenas pelo talento das criadoras e intérpretes, mas também por retratar cenas comuns do dia a dia. A comédia Cócegas teve nove esquetes, com estreia em 2001, ficou em cartaz por mais de dez anos e ganhou vários prêmios. Gargalhadas garantidas ainda hoje.

Onde ver: https://youtu.be/quOXly8fSG8

Hiperativo

O ator Paulo Gustavo leva milhões de espectadores ao teatro e ao cinema, conquistando recordes de público. Mas também é assistido pela internet. O projeto Hiperativo, lançado em 2010 em formato de stand up comedy, tem vários esquetes com histórias engraçadas que falam de medos, problemas de relacionamento e paranoias.

Onde ver: https://youtu.be/UQh3D29SURw

Chacrinha

O musical que teve versões para o cinema, o teatro e a TV, sempre sucesso de público, pode ser visto na internet. A peça Chacrinha conta a biografia do comunicador Abelardo Barbosa em diferentes fases da vida, com linguagem divertida. Há também trechos dramáticos, especialmente no início da carreira do velho guerreiro. Tem texto de Pedro Bial e Rodrigo Nogueira e direção musical de Delia Fischer. Destaque para o ator Stepan Nercessian no papel principal e para a trilha sonora, um revival contagiante.

Onde ver: https://dai.ly/x2xq3p7

7, o Musical

Sete mulheres e suas realidades distintas fazem o roteiro do musical que estreou em 2007. 7, o Musical é o primeiro espetáculo inteiramente autoral de Charles Möeller e Claudio Botelho. Ed Motta assina a trilha sonora. Tem marca contemporânea para elementos de Branca de Neve, dos irmãos Grimm. No elenco, estão nomes como Zezé Motta, Eliana Pittman e Alessandra Maestrini.

Onde ver: https://youtu.be/6d1wsNolRzw

Ópera do Malandro

A peça de Chico Buarque é um dos destaques na internet. O musical A Ópera do Malandro teve versões. A primeira montagem, dirigida por Luís Antônio Martinez Corrêa, foi interpretada por atores como Ary Fontoura, Marieta Severo, Emiliano Queiroz, Otávio Augusto e Elba Ramalho. Destaque também para a remontagem de Charles Möeller e Claudio Botelho, com Mauro Mendonça e Lucinha Lins no elenco.

Onde ver: https://youtu.be/lkH0nPiF7mE

A Bela e a Fera

Baseado no clássico conto de fadas e inspirado no musical da Broadway, A Bela e a Fera ganhou versões brasileiras que fazem sucesso nos palcos. Os espetáculos têm grande elenco, criterioso cenário e ricos figurinos. Disponível em plataformas digitais.

Onde ver: https://youtu.be/Xa6pxvlMeAY

A Noviça Rebelde

Grande elenco de atores e cantores que se revezam no palco nas montagens brasileiras sobre o clássico da Broadway. Uma das versões de A Noviça Rebelde, de 2008, leva assinatura de Charles Möeller e Claudio Botelho.

Onde ver: https://youtu.be/AdT9z8KsMm4

Beatles num Céu de Diamante

Com algumas versões interpretadas nos palcos brasileiros, o musical percorreu o Brasil com grandes plateias e muitos elogios. O saudosismo das músicas interpretadas em Beatles num Céu de Diamante se une ao bom desempenho dos atores-cantores, entre eles, Raul Veiga e Kacau Gomes.

Onde ver: https://youtu.be/7EU59AYUmv8

Gypsy, o Musical

Totia Meireles, Adriana Garambone e Eduardo Galvão dão vida à montagem brasileira do musical que marcou os anos 1950 na versão original. Gypsy tem som de orquestra e se destaca pelos figurinos. O resultado foram prêmios conquistados.

Onde ver: https://youtu.be/PbiPIpKuG9M

O Fantasma da Ópera

A história do fantasma misterioso, um clássico para o teatro assinado por Andrew Lloyd Webber e baseado no romance de Gaston Leroux, do início do século passado, também pode ser visto em versões de várias nacionalidades, alguns com décadas de temporadas.

Onde ver: https://youtu.be/rZB6r0VTgeg

O Mágico de Oz

Entre as versões para o musical de Doroty e seu cachorro Totó, de Lian Frank Baum, está a montagem de Fernando Lyra Júnior, referência no teatro infantil. O Mágico de Oz encanta adultos e crianças com sua magia.

Onde ver: https://youtu.be/QFfFv6StVRM