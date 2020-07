Magazine O teatro resiste: Atores e grupos teatrais experimentam espetáculos na internet No on-line, o espectador pode estar em casa, deitado, fazendo outras atividades, em grupo ou sozinho. Com isso, o processo também se reinventa

Minutos antes de entrar em cena, o ator goiano Tiago Rener consegue até sentir o frio na barriga bordado de ansiedade da coxia do palco. Contudo, no lugar do tablado, a sua casa. Ao invés das cortinas, o celular. As cadeiras ocupadas pela plateia tornam-se números de acesso que crescem à medida que o artista dá corpo e voz ao espetáculo-web In Ti, em cartaz nas ...